Официально: Зарипов расторг контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Данис Зарипов расторг контракт с «Ак Барсом». Напомним, соглашение на два года было подписано 7 июля. Но после допингового скандала – в организме игрока нашли псевдоэфедрин и гидрохлортиазид – ИИХФ дисквалифицировала его на два года. А КХЛ подчинилась решению Международной федерации хоккея.

– В связи со сложившимися обстоятельствами контракт Зарипова с «Ак Барсом» разорван. Больше мне комментировать в этом деле нечего, – рассказал «Советскому спорту» агент хоккеиста Юрий Николаев.

– И все-таки собираетесь ли добиваться смягчения наказания в арбитражном суде?

– На все воля игрока. Если Данис посчитает нужным. Думаю, что будем.