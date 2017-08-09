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Официально: Зарипов расторг контракт с «Ак Барсом»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Данис Зарипов расторг контракт с «Ак Барсом». Напомним, соглашение на два года было подписано 7 июля. Но после допингового скандала – в организме игрока нашли псевдоэфедрин и гидрохлортиазид – ИИХФ дисквалифицировала его на два года. А КХЛ подчинилась решению Международной федерации хоккея.

– В связи со сложившимися обстоятельствами контракт Зарипова с «Ак Барсом» разорван. Больше мне комментировать в этом деле нечего, – рассказал «Советскому спорту» агент хоккеиста Юрий Николаев.

– И все-таки собираетесь ли добиваться смягчения наказания в арбитражном суде?
– На все воля игрока. Если Данис посчитает нужным. Думаю, что будем.

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