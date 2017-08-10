Вараздат Ароян: Мне нравится футбол, который прививает «Уралу» Тарханов

Защитник «Урала» Вараздат Ароян заявил, что ему нравится футбол, который проповедует главный тренер команды Александр Тарханов.

«От работы с Тархановым только положительные впечатления, мне очень близко то, какой футбол он прививает в «Урале». Хотя мы профессионалы и должны привыкать к любым условиям. Сделал ли Тарханов выбор в пользу меня или Динги? Время покажет, игры покажут. Пока сложно что-то говорить, кто лучше будет готов, тот и будет выходить в стартовом составе.

Задачи? Забраться с командой как можно выше в турнирной таблице. Много голов я, конечно, не забиваю, но буду стараться как можно надежнее играть в обороне. Хотя в последнее время мячи залетают в сетку ворот соперника», — цитирует Арояна пресс-служба «Урала».