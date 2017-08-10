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Юхан Сундстрем: Хоккеисты «Авангарда» должны двигаться вперед каждый день

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Нападающий «Авангарда» Юхан Сундстрем прокомментировал поражение от «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан (2:3).

- Думаю, старт матча нам дался непросто. Выход один на один и гол - так никто не хочет начинать игру. Но потом мы постепенно набирали, сравняли счет и вышли вперед. К сожалению, у нас сегодня было много ошибок, каждая из которых била по нам очень сильно. Они забили, а мы не смогли догнать. Тяжелое поражение.

Сможем мы играть лучше к домашнему турниру? Да, ведь предсезонка для того и нужна, чтобы отработать свою систему игры через матчи и тренировки. В команде новый тренерский штаб, новые хоккеисты, каждый из которых хочет показать свой максимум и показывать наш хоккей, хоккей «Авангарда». Мы должны двигаться вперед каждый день: игры, тренировки - не важно, нужно быть лучшими постоянно, - передает слова Сундстрем пресс-служба омского клуба.

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