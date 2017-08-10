ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Глазковым
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
ХК «Сочи» и защитник Иван Глазков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 25-летнего игрока с черноморской командой было рассчитано до конца апреля 2018 года.
В минувшем сезоне Глазков провел в регулярном чемпионате КХЛ 13 матчей, в которых очков не набрал. Ранее он выступал за сочинцев в сезоне-2015/16. Тогда в 15 играх он сделал пять результативных передач.
Глазков также защищал цвета «Адмирала», «Сибири» и «Лады».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически