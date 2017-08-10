Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Меньшиков: При первой же возможности попробую перебраться в НХЛ

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о том, что не прочь попробовать свои силы в НХЛ.

- Конечно. Моя цель – играть в Национальной хоккейной лиге. При первой же возможности я попробую осуществить задуманное и попробовать свои силы за океаном. Ну а пока у меня контракт с «Авангардом».

Буду ли ждать, что главный тренер сборной России Олег Знарок обратит на меня внимание? Да, очень хочу играть за сборную, попасть в неё. Сделаю для этого всё возможное. У меня самый расцвет сил, для защитника всё только начинается.

Напомним, что Меньшиков в конце декабря 2016 года перешел в «Авангард» из «Сибири».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данис Зарипов: Зачем мне контракт с «Ак Барсом», если я в КХЛ играть не могу?!Данис Зарипов: Зачем мне контракт с «Ак Барсом», если я в КХЛ играть не могу?!Известный форвард в разговоре с обозревателем «Советского спорта» прокомментировал разрыв отношений с казанским клубом.Яромир Ягр: Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретногоБывший нападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.ХК «Сочи» расторг контракт с защитником ГлазковымХК «Сочи» и защитник Иван Глазков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.Юхан Сундстрем: Хоккеисты «Авангарда» должны двигаться вперед каждый деньНападающий «Авангарда» Юхан Сундстрем прокомментировал поражение от «Нефтехимика» на Кубке президента Республики Казахстан (2:3).Капризов в ЦСКА еще на три года. Это очень плохоКапризов в ЦСКА еще на три года. Это очень плохоГлавный хоккейный талант России сильно ошибся.
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Виталий Меньшиков
Виталий Меньшиковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости