Виталий Меньшиков: При первой же возможности попробую перебраться в НХЛ

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о том, что не прочь попробовать свои силы в НХЛ.

- Конечно. Моя цель – играть в Национальной хоккейной лиге. При первой же возможности я попробую осуществить задуманное и попробовать свои силы за океаном. Ну а пока у меня контракт с «Авангардом».

Буду ли ждать, что главный тренер сборной России Олег Знарок обратит на меня внимание? Да, очень хочу играть за сборную, попасть в неё. Сделаю для этого всё возможное. У меня самый расцвет сил, для защитника всё только начинается.

Напомним, что Меньшиков в конце декабря 2016 года перешел в «Авангард» из «Сибири».