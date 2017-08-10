Яромир Ягр: Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного

Бывший нападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

- Самые серьезные переговоры с «Кладно» . Потому что у там умный владелец, который знает, чего хочет. Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моем будущем. Я оставил это все на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного. Я не думал, что будет так сложно подписать контракт в этом году, - передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).