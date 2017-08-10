Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-23 : 1Зенит-2
Футбол  Ахмат1 : 2Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Яромир Ягр: Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Бывший нападающий «Флориды» Яромир Ягр заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

- Самые серьезные переговоры с «Кладно» . Потому что у там умный владелец, который знает, чего хочет.  Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моем будущем. Я оставил это все на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет интерес, но ничего конкретного. Я не думал, что будет так сложно подписать контракт в этом году, - передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Меньшиков: При первой же возможности попробую перебраться в НХЛЗащитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о том, что не прочь попробовать свои силы в НХЛ.«Работу в Америке мне пока не дают…» Может ли Ягр приехать в КХЛ? Шанс есть!«Работу в Америке мне пока не дают…» Может ли Ягр приехать в КХЛ? Шанс есть!Яромир Ягр даже не думал, что найти работу в НХЛ будет так сложно. Сейчас чех приехал в Кладно и дал интервью официальному сайту лиги.Зарипов разорвал контракт с «Ак Барсом». Крах карьеры? Нет, первый шаг в НХЛ!Зарипов разорвал контракт с «Ак Барсом». Крах карьеры? Нет, первый шаг в НХЛ!Обозреватель «Советского спорта» - о новом повороте в судьбе известного форварда Даниса Зарипова, дисквалифицированного ИИХФ на два года.«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Гудроу«Сан-Хосе» официально объявил о подписании нового контракта с нападающим Баркли Гудроу.Станислав Галиев: Овечкин не позвал на свадьбу. Но мы дружим до сих пор (видео)Станислав Галиев: Овечкин не позвал на свадьбу. Но мы дружим до сих пор (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Станислава Галиева, который приехал из системы «Вашингтона» в «Ак Барс».
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Зениту» дали 200 млн? Тогда остальным дайте 100!
Футбол
«Вердер» и «Фрайбург» проявляют интерес к Миланову
Футбол
Китайский клуб готов платить Фарфану 8 млн долларов в год
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер Луана и подпишет контракт с игроком
все новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости