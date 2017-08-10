«Локомотив» обменял вратаря Красоткина в «Ладу»

Голкипер Антон Красоткин перешел из «Локомотива» в «Ладу», в обмен ярославский клуб получит денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В минувшем сезоне 20-летний вратарь за ХК «Рязань». В 19 матчах регулярного чемпионата ВХЛ он одержал 10 побед с процентом отраженных бросков 92,6 и коэффициентом надежности 1,91.

В четырех играх плей-офф Красоткин отразил 91,1% бросков и пропускал в среднем 2,28 шайбы.