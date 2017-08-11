Георгий Габулов: Брат мне дал все в футболе

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Георгий Габулов рассказал о роли своего брата Владимира в своем возвращении на поле после тяжелой травмы.

«Было непросто. Дела уже лучше, чем в последний год. Мысль, что я должен вернуться, каждый день помогала мне лечиться, восстанавливаться, тренироваться. Родные, близкие, друзья поддерживали добрым словом. Никто даже мысли не допускал, что я не вернусь на поле. Было трудно, но вера в возвращение помогала мне.

Когда я получил травму, то еще не знал, что выбыл на столь долгий срок. Думал, через месяц вернусь. Потом так и продолжал: «Еще месяц, полтора месяца, два, еще шесть недель...» Я жил этими отрезками. Получилось так, что меня прооперировали, и я остался без команды. Восстанавливался сам, за свой счет, без контроля специалистов. Пришлось делать повторную операцию — первая была сделана не очень хорошо. Но ничего — я извлек из этого урок на будущее.

«Крылья Советов» в тот момент как раз не продлили со мной контракт. «Оренбург» изъявил желание подписать соглашение, но финансовые договоренности вступали в силу только после моего выхода на поле в официальном матче. Я только в мае начал тренироваться с командой по полной программе, поэтому времени набрать форму не было. На поле я так и не вышел.

Денег немало ушло, но до этого я все же что-то заработал, в чем-то мне помог брат. Суммы нас не останавливали, если результат того стоил.

Мое желание забить брату? Когда я начинаю шутить на эту тему, он говорит: «Успокойся, малыш». Куда, мол, ты лезешь. Владимир — и старший брат, и тренер, и отец, потому что в Москве мы жили вместе. Наставник, первый человек, который давал мне все — и в футболе, и в жизни. Поддерживал, учил», — цитируют Габулова «Известия».