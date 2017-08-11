Россия и Иран договорились о проведении товарищеского матча 10 октября
Источник: ТАССКомментарии
Сборные России и
Ирана проведут 10 октября товарищеский матч в России, сообщает ТАСС. Такая
договоренность достигнута между Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией
футбола Ирана.
«Наша федерация исходит из того, что матч пройдет 10 октября в России, все обговорено. Сейчас мы ждем подтверждения от российской стороны по точному месту проведения», – приводит ТАСС слова своего источника в иранской федерации.
Напомним, сборная Ирана стала третьим участником финального турнира чемпионата мира 2018 года в России. За два тура до окончания третьего раунда азиатского отборочного турнира Иран гарантировал себе первое место в группе A.
Добавим, что в ближайшее международное окно сборная России проведет товарищеский матч с «Динамо».
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