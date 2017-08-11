Россия и Иран договорились о проведении товарищеского матча 10 октября

Сборные России и Ирана проведут 10 октября товарищеский матч в России, сообщает ТАСС. Такая договоренность достигнута между Российским футбольным союзом (РФС) и Федерацией футбола Ирана.

«Наша федерация исходит из того, что матч пройдет 10 октября в России, все обговорено. Сейчас мы ждем подтверждения от российской стороны по точному месту проведения», – приводит ТАСС слова своего источника в иранской федерации.

Напомним, сборная Ирана стала третьим участником финального турнира чемпионата мира 2018 года в России. За два тура до окончания третьего раунда азиатского отборочного турнира Иран гарантировал себе первое место в группе A.

Добавим, что в ближайшее международное окно сборная России проведет товарищеский матч с «Динамо».