Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Лестер Сити
Футбол  Ренн- : -Лион
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по застройке спорткомплекса «Лужники».

«Лужники» наполняются жизнью, помимо того, что построена Большая спортивная арена, продолжается благоустройство всей территории. Семь спортивных и две детских площадки наполняются людьми, которые занимаются спортом, бегают, отдыхают.

Мы хотим, чтобы «Лужники» были не только спортивным парком, но и парком отдыха, чтобы он был постоянно  наполнен жизнью.

Мы продолжаем строительство крупнейших спортивных объектов - Центра художественной гимнастики, который станет самым лучшим в мире объектом такого рода. Помимо того, что он будет по содержанию насыщен, он еще и будет выглядеть, как одна из самых лучших достопримечательностей «Лужников».

Помимо этого строится центр водных видов спорта, начинается строительство новой ледовой арены, проектируется новый теннисный центр, строится канатная дорога с Воробьевых гор до «Лужников». Основные объекты будут закончены в 2018-19 гг., но это не помешает проведению чемпионата мира по футболу, - сказал Собянин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэл Фернандеш: Советую сборной Португалии учить русский!Мануэл Фернандеш: Советую сборной Португалии учить русский!Полузащитник «Локомотива» рассказал, зачем дрался в финале Кубка России, и поделился мнением о шансах сборной России на ЧМ-2018.Андрей Канчельскис: Кокорин понимает, что если в этом году не проявит себя, то не сыграет на чемпионате мираБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Кокорина в нынешнем сезоне.США прижали экс-игрока «Барсы» и рекордсмена ЧМ за наркоторговлю. Как так?США прижали экс-игрока «Барсы» и рекордсмена ЧМ за наркоторговлю. Как так?У легендарного Рафаэля Маркеса большие проблемы: он теперь в санкционном списке США. Его обвиняют в связях с наркомафией.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Эквадором и КолумбиейТренерский штаб сборной Бразилии назвал игроков, которые смогут принять участие в играх отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года против Эквадора и Колумбии.Игорь Албин: Вопрос выкатного поля на стадионе в Петербурге обсуждаетсяВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о демонтаже медиа-городка на стадионе на Крестовском острове.
Футбол
Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018
Футбол
Бекхэм станет послом «Реала»
Футбол
Жулиано прилетел в Стамбул, где пройдет медосмотр в «Фенербахче»
Футбол
Виктор Гончаренко: Порой вместо того, чтобы правильно сыграть в обороне, ЦСКА по инерции бежал в атаку
все новости