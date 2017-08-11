Сергей Собянин: Стройка в «Лужниках» не помешает проведению ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по застройке спорткомплекса «Лужники».

«Лужники» наполняются жизнью, помимо того, что построена Большая спортивная арена, продолжается благоустройство всей территории. Семь спортивных и две детских площадки наполняются людьми, которые занимаются спортом, бегают, отдыхают.

Мы хотим, чтобы «Лужники» были не только спортивным парком, но и парком отдыха, чтобы он был постоянно наполнен жизнью.

Мы продолжаем строительство крупнейших спортивных объектов - Центра художественной гимнастики, который станет самым лучшим в мире объектом такого рода. Помимо того, что он будет по содержанию насыщен, он еще и будет выглядеть, как одна из самых лучших достопримечательностей «Лужников».

Помимо этого строится центр водных видов спорта, начинается строительство новой ледовой арены, проектируется новый теннисный центр, строится канатная дорога с Воробьевых гор до «Лужников». Основные объекты будут закончены в 2018-19 гг., но это не помешает проведению чемпионата мира по футболу, - сказал Собянин.