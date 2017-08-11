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Валерий Масалитин: Дело не в конфликте между руководством ЦСКА и болельщиками

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал по просьбе «Советского спорта» резонансную публикацию нашей газеты о низкой посещаемости домашних матчей ЦСКА и наш взгляд на причины этого явления.

- Честно говоря, первое, что приходит на ум: многие сейчас в отпусках. Хотя мне не хочется думать о якобы конфликте руководства и болельщиков. Не думаю, что причина в этом. Наверное, невнятная игра команды тоже влияет - болельщики попросту не хотят ходить на такой футбол.

Но я не сомневаюсь, что в матче со «Спартаком» будет аншлаг. Если смотреть шире, то надо что-то предпринимать: работать хорошо с футбольными фанатами, заманивать их на стадион, какие-то розыгрыши устраивать, возможно. Вспомните, как раньше было? Все зависело от болельщиков: если стадион полный, ты получишь премиальные, если нет - то не получишь. Поэтому все тогда играли для зрителей, чтобы побольше приходили.

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