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«Спартак» и «Гремио» не договорились по Луану, Зарипов опротестует дисквалификацию, «Матч ТВ» не откажется от показа ОИ-2018. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. «Спартак» и «Гремио» не могут согласовать цену за Луана.

2. Данис Зарипов опротестует свою дисквалификацию в лозаннском суде.

3. Василий Уткин заявил, что «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду в усеченном формате.

4. В ответ на канале заявили, что Олимпиаду показывать планируют, но не уточнили, в каком формате.

5. Александр Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» в июле по версии болельщиков.

Текст дня: Никакого «Лестера»! Сегодня стартует сезон АПЛ


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