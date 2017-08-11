«Спартак» и «Гремио» не договорились по Луану, Зарипов опротестует дисквалификацию, «Матч ТВ» не откажется от показа ОИ-2018. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей
сегодняшнего дня.
1. «Спартак» и «Гремио» не могут согласовать цену за Луана.
2. Данис Зарипов опротестует свою дисквалификацию в лозаннском
суде.
3. Василий Уткин заявил, что «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду в
усеченном формате.
4. В ответ на канале заявили, что Олимпиаду показывать
планируют, но не уточнили, в каком формате.
5. Александр Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» в июле по
версии болельщиков.
Текст дня: Никакого «Лестера»! Сегодня стартует сезон АПЛ
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