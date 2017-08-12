ЦСКА – фаворит в матче против «Спартака», по мнению букмекеров
Сегодня в 17:30 по московскому времени состоится матч шестого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Спартаком».
По мнению букмекеров, фаворитом в этой игре является команда Виктора Гончаренко. Коэффициент на победу ЦСКА равен 2,2. Коэффициент на победу «Спартака» равен 3,3. Ничья — 3,5.
Напомним, что в турнирной таблице армейцы занимают шестое место, имея в своем активе девять очков, а красно-белые расположились на восьмой строчке с восемью очками.
Матч
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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