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Антонио Конте: Сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Бернли» в 1-м туре АПЛ.

«Неважно, кто травмирован. Важно показывать свой лучший футбол. Если мы будем играть хорошо и победим, то все будет нормально.

Сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси». Начинается сезон, и мы должны быть готовы. Нам надо играть в хороший футбол и стараться победить. Конечно, сейчас будет нелегко, но я не собираюсь искать оправдания себе, тренерскому штабу или игрокам. Нам надо выйти и бороться, и стараться победить тем составом, который у нас есть», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Матч

Челси - Бернли

Место и дата

12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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