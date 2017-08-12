Антонио Конте: Сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси»
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Бернли» в 1-м туре АПЛ.
«Неважно, кто травмирован. Важно показывать свой лучший футбол. Если мы будем играть хорошо и победим, то все будет нормально.
Сегодня я хочу увидеть настоящий «Челси». Начинается сезон, и мы должны быть готовы. Нам надо играть в хороший футбол и стараться победить. Конечно, сейчас будет нелегко, но я не собираюсь искать оправдания себе, тренерскому штабу или игрокам. Нам надо выйти и бороться, и стараться победить тем составом, который у нас есть», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Матч
Место и дата
12 августа 17:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
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