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ЦСКА - «Спартак». Стартовые составы

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч шестого тура российской премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

Запасные:  Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Ананидзе, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо.

Напомним, что матч чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Спартаком» начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

В турнирной таблице армейцы занимают шестое место, имея в своем активе девять очков, а красно-белые расположились на восьмой строчке с восемью очками.

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