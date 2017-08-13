Александр Мостовой: Головин не боится обострять, поэтому и отличается от остальных

Бывший полузащитник московского «Спартака» подводит итоги столичного дерби.

– Редко встретишь такого молодого игрока, как Головин, у которого есть характер.

– Почему? Их хватает. Другое дело, что каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается.

А мы видим обратную картину – игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол, – заявил Мостовой.