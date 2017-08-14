Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула2 : 2Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Марченко может продолжить карьеру в КХЛ

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник Алексей Марченко, которого «Торонто» выставил  драфт отказов, может заключить контракт в КХЛ, сообщает Sporting News Canada.

- По слухам Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Таким образом, он будет доступен для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде, - написал в своем твиттере обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло.

По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Марченко является ЦСКА, которому принадлежат права на хоккеиста.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера
Футбол
«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду
Футбол
Хави Гарсия: С первых минут «Бетис» был моим приоритетным вариантом
Футбол
Максим Калиниченко: Такое ощущение, что у «Спартака» нету сил
все новости