Алексей Марченко может продолжить карьеру в КХЛ

Защитник Алексей Марченко, которого «Торонто» выставил драфт отказов, может заключить контракт в КХЛ, сообщает Sporting News Canada.

- По слухам Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Таким образом, он будет доступен для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде, - написал в своем твиттере обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло.

По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Марченко является ЦСКА, которому принадлежат права на хоккеиста.