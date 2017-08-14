Алексей Марченко может продолжить карьеру в КХЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник Алексей Марченко, которого «Торонто» выставил драфт отказов, может заключить контракт в КХЛ, сообщает Sporting News Canada.
- По слухам Марченко может подписать соглашение с клубом КХЛ. Таким образом, он будет доступен для сборной России, Алексей сможет сыграть на Олимпиаде, - написал в своем твиттере обозреватель Sporting News Canada Майкл Оджелло.
По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Марченко является ЦСКА, которому принадлежат права на хоккеиста.
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