Максим Карпов: Влиться в СКА не было проблемы, в сборной со многими пересекался

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1).

– В прошлом плей-офф на этом льду вы были гостем, теперь первый раз хозяином.

– Тогда у меня было все хорошо на этом льду. Думаю, и теперь будет. Влиться в команду не было проблемы. В сборной ведь со многими пересекался.

– Вы в большинстве выполняете функцию Шипачева? За ворота уходите.

– Не знаю, я свою функцию выполняю (улыбается).

– Вы играете в звене с Никитой Гусевым – фактически в том, которое было ключевым у СКА в прошлые сезоны.

– Сыгрываемся, все хорошо. Нужно пару игр – и все будет хорошо.

– Как думаете, хет-трик в прошлом плей-офф сыграл роль в вашем переходе в СКА?

– Думаю, нет (улыбается), - приводит слова Карпова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче предсезонного турнира в Петербурге обыграл «Сочи» со счетом 3:1. В составе хозяев шайбы забросили Динар Хаизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. У команды из Краснодарского края шайба на счету Артема Томилина.

Следующий матч СКА проведет 16 августа против сборной Канады, «Сочи» встретятся с канадцами днем ранее.