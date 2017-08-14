Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Сибирь
Футбол  Арсенал Тула2 : 2Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Карпов: Влиться в СКА не было проблемы, в сборной со многими пересекался

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Максим Карпов поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1).

– В прошлом плей-офф на этом льду вы были гостем, теперь первый раз хозяином.
– Тогда у меня было все хорошо на этом льду. Думаю, и теперь будет. Влиться в команду не было проблемы. В сборной ведь со многими пересекался.

– Вы в большинстве выполняете функцию Шипачева? За ворота уходите.
– Не знаю, я свою функцию выполняю (улыбается).

– Вы играете в звене с Никитой Гусевым – фактически в том, которое было ключевым у СКА в прошлые сезоны.
– Сыгрываемся, все хорошо. Нужно пару игр – и все будет хорошо.

– Как думаете, хет-трик в прошлом плей-офф сыграл роль в вашем переходе в СКА?
– Думаю, нет (улыбается), - приводит слова Карпова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче предсезонного турнира в Петербурге обыграл «Сочи» со счетом 3:1. В составе хозяев шайбы забросили Динар Хаизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. У команды из Краснодарского края шайба на счету Артема Томилина.

Следующий матч СКА проведет 16 августа против сборной Канады, «Сочи» встретятся с канадцами днем ранее. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Дацюку тяжело играть, но видно, что это большой мастерГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1).СКА перезаключил контракт с РукавишниковымЗащитник СКА Роман Рукавишников заключил новое соглашение с клубом.СКА одержал победу над «Сочи» в первом матче Турнира памяти ПучковаСКА в первом матче предсезонного турнира в Петербурге обыграл «Сочи» со счетом 3:1.СКА – «Сочи». Дацюк и Плотников выйдут в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч Турнира памяти Пучкова против «Сочи».Все матчи СКА в новом сезоне покажет телеканал «78»СКА и телеканал «78» подписали соглашение, согласно которому канал будет транслировать все матчи армейского клуба.
Футбол
«Анжи» объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера
Футбол
«Реал» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Роналду
Футбол
Хави Гарсия: С первых минут «Бетис» был моим приоритетным вариантом
Футбол
Максим Калиниченко: Такое ощущение, что у «Спартака» нету сил
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Максим Карпов
Максим Карповвсе новости
турнир памяти пучкова
турнир памяти пучкова