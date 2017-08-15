Юрген Клопп: Мы знаем на что способен «Хоффенхайм»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«В течение трех месяцев мы с нетерпением ждали этой игры. Теперь мы здесь, в хорошем настроении, в ожидании игры. Мы знаем на что способен наш соперник. Мы знаем намного больше о Хоффенхайме, чем вы можете представить. Мы знаем все. Это то что мы говорили и скажем еще команде, чтобы они знали, что их ожидает.

В футболе есть слабые команды. Но они сильны, мы сильны, так и должно быть. Обе команды хотят в групповой этап Лиги чемпионов – это делает противостояние очень захватывающим», - заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.