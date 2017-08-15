Александр Шовковский: Мне предложили участие в спортивной программе в России, я отказался

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский сказал, что он ответил отказом на предложение участвовать в телепроекте в России.

- Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране – поехать в Россию или сотрудничать с Россией. Предложений поступает достаточно много разных, интересных.

У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция.

– Если не секрет, какой проект в России?

– Связан с журналистикой, со спортом. Хотели сделать программу.

– «Матч ТВ»?

– Не хочу конкретизировать, - цитирует Шовковского «Футбол 24».

Напомним, Шовковский завершил карьеру по окончании 2016 года.