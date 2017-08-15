Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шовковский: Мне предложили участие в спортивной программе в России, я отказался

Источник:  «Футбол 24»Комментарии

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский сказал, что он ответил отказом на предложение участвовать в телепроекте в России.

- Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране – поехать в Россию или сотрудничать с Россией. Предложений поступает достаточно много разных, интересных.

У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция.

– Если не секрет, какой проект в России?

– Связан с журналистикой, со спортом. Хотели сделать программу.

– «Матч ТВ»?

– Не хочу конкретизировать, - цитирует Шовковского «Футбол 24».

Напомним, Шовковский завершил карьеру по окончании 2016 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Матч ТВ»: слухи об отказе от показа ОИ-2018 не соответствуют действительности«Матч ТВ» осенью завершит переговоры по покупке прав на показ зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.Василий Уткин: «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду-2018 в урезанном видеТелекомментатор Василий Уткин в своем канале в Telegram сообщил, что имеющимся у него сведениям, холдинг «МАТЧ!» планирует резко сократить затраты на освещение Олимпиады-2018.Владислав Батурин: На «Матч ТВ» мы вынуждены уже половину игр комментировать из МосквыКомментатор «Матч-ТВ» Владислав Батурин посетовал в интервью «Советскому спорту» на экономическую ситуацию, в которую попал телеканал, что приводит теперь к низкому качеству трансляций футбольных матчей чемпионата России. Напомним, наше издание сообщило о том, что основная часть трансляций теперь ведется из московской студии, а не с места событий.«МАТЧ! Убытки»: свой первый полноценный год холдинг закончил с убытком 1,7 млрд.«МАТЧ! Убытки»: свой первый полноценный год холдинг закончил с убытком 1,7 млрд.«Матч ТВ» второй год подряд приносит убытки, и их размер только нарастает.«Матч ТВ» объявил о старте конкурса комментаторовНа «Матч ТВ» начинается конкурс футбольных комментаторов. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.
Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии
Шахматы
Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой
Футбол
Защитник «Утрехта» Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом»
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Приветствую возвращение Каспарова
все новости
Александр Шовковский
Александр Шовковскийвсе новости
Матч ТВ
Матч ТВ