Александр Шовковский: Мне предложили участие в спортивной программе в России, я отказался
Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский
сказал, что он ответил отказом на предложение участвовать в телепроекте в
России.
- Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по
причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране – поехать в
Россию или сотрудничать с Россией. Предложений поступает достаточно много
разных, интересных.
У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию
на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность
команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция.
– Если не секрет, какой проект в России?
– Связан с журналистикой, со спортом. Хотели сделать программу.
– «Матч ТВ»?
– Не хочу конкретизировать, - цитирует Шовковского «Футбол 24».
Напомним, Шовковский завершил карьеру по окончании 2016 года.