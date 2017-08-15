Брендан Роджерс: «Астана» играет в понятный для «Селтика» футбол

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча против «Астаны». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Сыграет ли Ли Гриффитс завтра?

- Он хорошо тренируется в последнее время, как и вся команда. Для нас его возвращение будет полезным.

- Так ли важно выиграть первый матч?

- В идеале, мы хотели бы выиграть, не пропустив, и забить, как можно больше мячей. В предыдущем раунде мы неудачно сыграли дома, но показали, что умеем играть и на выезде. Поддержка фанатов в домашней игре даст нам огромную мотивацию к победе.

- Вы анализировали игру «Астаны», на ваш взгляд они стали сильнее, чем в прошлом году?

- Мы изучали «Астану», и мы понимаем, что, несмотря на то, что прошел год, изменения, произошли небольшие. У команды тот же тренер и та же команда. В прошлом году у нас были сложные матчи, но именно мы сумели пройти дальше. Астанчане играют в понятный для нас футбол с габаритным нападающим и быстрыми флангами, плюс «Астана», по окончанию прошлого сезона потеряла трех игроков в центре поля. Тем не менее, мы уважаем соперника и будем стараться навязать нашу игру, - цитирует Роджерса KazFootball.kz.

Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.