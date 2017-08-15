Брендан Роджерс: «Астана» играет в понятный для «Селтика» футбол
Главный тренер «Селтика» Брендан
Роджерс поделился ожиданиями от матча против «Астаны». Напомним, что командам
предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Сыграет ли Ли Гриффитс
завтра?
- Он хорошо тренируется в последнее время, как и вся команда.
Для нас его возвращение будет полезным.
- Так ли важно выиграть первый
матч?
- В идеале, мы хотели бы выиграть, не пропустив, и
забить, как можно больше мячей. В предыдущем раунде мы неудачно
сыграли дома, но показали, что умеем играть и на выезде. Поддержка фанатов в
домашней игре даст нам огромную мотивацию к победе.
- Вы анализировали игру
«Астаны», на ваш взгляд они стали сильнее, чем в прошлом году?
- Мы изучали «Астану», и мы понимаем, что, несмотря на то, что
прошел год, изменения, произошли небольшие. У команды тот же тренер и
та же команда. В прошлом году у нас были сложные матчи, но именно мы сумели
пройти дальше. Астанчане играют в понятный для нас футбол с габаритным
нападающим и быстрыми флангами, плюс «Астана», по окончанию прошлого сезона
потеряла трех игроков в центре поля. Тем не менее, мы уважаем соперника и будем
стараться навязать нашу игру, - цитирует Роджерса KazFootball.kz.
Матч «Селтик»
- «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.