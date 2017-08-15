Вадим Шипачев: Панарин поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

– Я провел лето в России с Артемием Панариным. Он поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ и как их использовать. Я буду делать все необходимое, чтобы следовать этим советам и тренироваться так, чтобы адаптация к НХЛ прошла как можно быстрее, – приводит слова Шипачева SinBin.

Напомним, в марте 2017 года Шипачев подписал контракт с клубом «Вегас Голден Найтс», который в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ. Предыдущей командой нападающего был СКА, за который с 2013 по 2015 год он выступал вместе с Артемием Панариным.

Панарин в 2015 году стал игроком «Чикаго». Летом 2017-го его обменяли в «Коламбус».