Вадим Шипачев: Панарин поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ
Нападающий
«Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
– Я провел лето в России с Артемием Панариным. Он поделился
со мной парочкой секретов игры в НХЛ и как их использовать. Я буду делать все
необходимое, чтобы следовать этим советам и тренироваться так, чтобы адаптация
к НХЛ прошла как можно быстрее, – приводит слова Шипачева SinBin.
Напомним, в марте 2017 года Шипачев подписал контракт с
клубом «Вегас Голден Найтс», который в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ.
Предыдущей командой нападающего был СКА, за который с 2013 по 2015 год он выступал вместе с
Артемием Панариным.
Панарин в 2015 году стал игроком «Чикаго». Летом 2017-го его
обменяли в «Коламбус».
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