Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Шипачев: Панарин поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

– Я провел лето в России с Артемием Панариным. Он поделился со мной парочкой секретов игры в НХЛ и как их использовать. Я буду делать все необходимое, чтобы следовать этим советам и тренироваться так, чтобы адаптация к НХЛ прошла как можно быстрее, – приводит слова Шипачева SinBin.

Напомним, в марте 2017 года Шипачев подписал контракт с клубом «Вегас Голден Найтс», который в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ. Предыдущей командой нападающего был СКА, за который с  2013 по 2015 год он выступал вместе с Артемием Панариным.

Панарин в 2015 году стал игроком «Чикаго». Летом 2017-го его обменяли в «Коламбус».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«И тут мой друг заявил: «Малкин круче, чем Овечкин!»«И тут мой друг заявил: «Малкин круче, чем Овечкин!»Один из главных представителей фан-клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений пришел в гостиную «Советского спорта» на вручение «Харламов Трофи».«Торонто» выставил на драфт отказов Алексея МарченкоКлуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко.Евгений Малкин: Я восхищен игрой МакдэвидаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» высказался о том, кто, по его мнению, является лучшим хоккеистом мира.Евгений Малкин: В футболе болею только за сборную РоссииФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» рассказал о своих футбольных предпочтениях и поздравил российских легкоатлетов, завоевавших медали на чемпионате мира в Лондоне.Евгений Малкин: Мне Путин не звонил, я не Александр ОвечкинФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» ответил на вопросы пользователей сайта «Советского спорта».
Футбол
Василий Березуцкий проведет 500-й матч в составе ЦСКА
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что ЦСКА одержит минимальную победу над «Янг Бойз»
все новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости