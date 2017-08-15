Роман Любимов: Я хотел отдать, но шайба прыгала

Вернувшийся из «Филадельфии» нападающий ЦСКА Роман Любимов стал автором победного гола в дерби со «Спартаком», которое его команда выиграла со счетом 3:0. После матча он ответил на вопросы.

- Роман, как вам «Спартак»?

- Крепкая команда. Победа далась нам тяжело. Рад за Илюху Сорокина, который сохранил ворота на замке.

- Ваша шайба, забитая в меньшинстве, стала победной. Могли ведь и партнера вывести к воротам. Почему пожадничали?

- Да не пожадничал. Хотел отдать, но шайба запрыгала у меня на клюшке. Поэтому решил сыграть понадежнее. Чтобы не совершить потерю. Ведь мы защищались в меньшинстве.

- Вы играли на чемпионате мира-2016 на арене в Парке легенд. А в «Мегаспорте» - впервые?

- Уже и не помню. Но этот дворец мне понравился. Главное – он близко от нашей арены ЦСКА.

- Показалось, что вы вернулись из НХЛ очень уверенным в своих силах…

- Может быть, вам виднее. Но цель свою вижу и сворачивать с пути не собираюсь. Какая цель? Сами догадайтесь.

- Как вам олимпийская сборная Канады? СКА?

- Канадцы боевитые ребята. Много бегают, толкаются. А СКА есть СКА. Словно и не уезжал.