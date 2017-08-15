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Православный канал «Спас» покажет матчи чемпионата России по хоккею с мячом

Источник:  Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)Комментарии

Федерация хоккея с мячом России и православный телеканал «Спас» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает трансляцию матчей чемпионата России на телеканале.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, канал будет транслировать матчи в более, чем 80 городах России, а также на территории Казахстана и Республики Беларусь. Также будет создана тематическая передача, посвященная русскому хоккею.

В России телеканал «СПАС» начал свое вещание28 июля 2005 года. Две трети эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), одна треть — православной тематике. Вещание канала осуществляется через операторов спутникового и кабельного вещания России.

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