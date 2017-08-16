Дмитрий Каюмов: У «Спартака» настолько сильная школа, что потери в составе незаметны

Полузащитник «Факела» Дмитрий Каюмов прокомментировал поражение от «Спартака-2» (0:3) в матче восьмого тура РФПЛ.

«В первом тайме опасные подходы были и у москвичей, и у нас. К сожалению, гости забили первыми. Счет заставил нас идти вперед большими силами, отыгрываться. Спартаковцы на открытом пространстве, в свободных зонах – это всегда очень опасно. В начале второго тайма у нас были отличные атаки и моменты, но реализация оказалась плохой. «Спартак-2» очень быстро убегал в контратаки. Мы не использовали свои шансы и пропустили второй мяч.

Потери у «Спартака-2» по сравнению с прошлым сезоном есть, но философия игры осталась та же. А «Спартак» отличает именно она. Приходящая молодежь отвечает требованиям клуба. А школа «Спартака» такая, что потерь можно и не замечать.

У нас хороший коллектив, мы нормально общаемся друг с другом. И вместе решим свои проблемы. Паники нет, нет ощущения безнадеги. Мы выкладываемся, стараемся играть в свой футбол. Думаю, результат придет. Это только начало чемпионата, и даже очень сильные команды пока теряют очки. Да и вообще впереди еще длинная дистанция. В прошлом году и «Кубань», и «Балтика» неудачно стартовали, а потом выправляли положение», — цитирует Каюмова «РИА Воронеж».