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Дмитрий Каюмов: У «Спартака» настолько сильная школа, что потери в составе незаметны

Источник:  РИА «Воронеж»Комментарии

Полузащитник «Факела» Дмитрий Каюмов  прокомментировал поражение от «Спартака-2» (0:3) в матче восьмого тура РФПЛ.

«В первом тайме опасные подходы были и у москвичей, и у нас. К сожалению, гости забили первыми. Счет заставил нас идти вперед большими силами, отыгрываться. Спартаковцы на открытом пространстве, в свободных зонах – это всегда очень опасно. В начале второго тайма у нас были отличные атаки и моменты, но реализация оказалась плохой. «Спартак-2» очень быстро убегал в контратаки. Мы не использовали свои шансы и пропустили второй мяч.

Потери у «Спартака-2» по сравнению с прошлым сезоном есть, но философия игры осталась та же. А «Спартак» отличает именно она. Приходящая молодежь отвечает требованиям клуба. А школа «Спартака» такая, что потерь можно и не замечать.

У нас хороший коллектив, мы нормально общаемся друг с другом. И вместе решим свои проблемы. Паники нет, нет ощущения безнадеги. Мы выкладываемся, стараемся играть в свой футбол. Думаю, результат придет. Это только начало чемпионата, и даже очень сильные команды пока теряют очки. Да и вообще впереди еще длинная дистанция. В прошлом году и «Кубань», и «Балтика» неудачно стартовали, а потом выправляли положение», — цитирует Каюмова «РИА Воронеж».

Матч

Факел - Спартак-2 - 0:3 (0:1)

Голы

Бакаев 29 (0:1). Давыдов 55 (0:2). Сакала 85 (0:3).

Состав

Факел: Фёдоров (Трунин, 38), Осипенко, Шумейко, Семёнов, Шарифи, Лукьяновс, Шабанов (Садов, 60), Хайманов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71)

Спартак-2: Максименко, Мамин, Щербаков, Сокол, Рассказов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 69), Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87)

Предупреждения:

нет - Пантелеев, 42; Щербаков, 45; Ломовицкий, 66

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

13 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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