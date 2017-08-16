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Александр Гришин: Заслуга Акинфеева в победе над «Янг Бойз» - 70%

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал победу ЦСКА над «Янг Бойз» в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов (1:0).

«Думаю, это только журналисты обращают внимание на то, сыграл Акинфеев на ноль или не сыграл. Для болельщиков это не так важно, как сам результат команды. Но Акинфеев спас команду во втором тайме. Пропусти он в том моменте – и ЦСКА уже не отыгрался бы. Поэтому заслуга Игоря во вчерашней победе – не меньше 70 процентов. «Янг Бойз» после гола закрылся бы и контролировал матч. А так они были вынуждены атаковать и нарвались на гол в концовке.

Результат положительный: ЦСКА ехал в Швейцарию за ничьей, а привез победу. Но по игре все не очень хорошо. Особенно во втором тайме, когда команда практически не переходила на чужую половину поля. Но когда есть результат, на игру принято закрывать глаза. Сейчас такое время, что всем не до футбола – во главе угла стоят победы и очки. Давайте честно скажем, что если не проходить такие команды как «Янг Бойз», то в России вообще не стоит играть в футбол. Я понимаю, если бы попались «Хоффенхайм» или «Ливерпуль», но швейцарцы наравне со «Стяуа» были самыми слабыми соперниками из возможных.

Команда не пропустила, вырвала победу и к ответной игре подходит с преимуществом гостевого гола. А Игоря можно поздравить с очередным «сухим» матчем», - цитирует Гришина «Р-Спорт».

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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