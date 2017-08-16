Дисквалификация Роналду может быть сокращена на один матч
Апелляция мадридского «Реал» по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду будет частично удовлетворена.
Об этом сообщает испанское издание Marca.
В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию столичного клуба. По данным источника, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация Роналду на четыре игры за толчок арбитра останется в силе.
В минувшее воскресенье «Реал» в первом матче за Суперкубок Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. В концовке встречи Роналду был удален с поля. Не согласившись в решением главного арбитра, португалец толкнул судью в спину.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция