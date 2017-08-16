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Дисквалификация Роналду может быть сокращена на один матч

Источник:  MarcaКомментарии

Апелляция мадридского «Реал» по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду будет частично удовлетворена.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию столичного клуба. По данным источника, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация Роналду на четыре игры за толчок арбитра останется в силе.

В минувшее воскресенье «Реал» в первом матче за Суперкубок Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. В концовке встречи Роналду был удален с поля. Не согласившись в решением главного арбитра, португалец толкнул судью в спину.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция




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