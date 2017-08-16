Дисквалификация Роналду может быть сокращена на один матч

Апелляция мадридского «Реал» по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду будет частично удовлетворена.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию столичного клуба. По данным источника, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация Роналду на четыре игры за толчок арбитра останется в силе.



