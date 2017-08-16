Виктор Тихонов: Как будто сыграли в противостоянии Россия – Канада

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о победе над сборной Канады на турнире имени Пучкова (3:0).



- Настроение было хорошее, болельщики помогли эмоциями. Они тоже почувствовали: как будто противостояние Россия – Канада. Все хотят победить, доказать. Хорошо, что нам удалось. Противостояние клуб-сборная вышло интересное. Они хорошо сыграли, сильные ребята. Всегда хочется проверить свой уровень. Особенно когда побеждаем, это добавляет уверенности, - передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче группового этапа предсезонного турнира в Петербурге победил сборную Канады со счетом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов.

В финале турнира имени Пучкова СКА 17 августа встретится с «Йокеритом», канадцы в матче за третье место сыграют со «СКА-Невой».