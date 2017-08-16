Олег Знарок: Не буду озвучивать мнение о том, что НХЛ не отпускает игроков на ОИ. Если скажу – кого-то подставлю
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал запрет НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду.
- Сборной России на руку этот запрет НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду?
- Двоякий вопрос. Не буду на него отвечать. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать.
- Всем интересно было бы его узнать.
- К сожалению, я вам его не скажу. Если я скажу, значит, кого-то подставлю, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в матче группового этапа предсезонного турнира в Петербурге победил сборную Канады со счетом 3:0.
В составе хозяев шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов.
В финале турнира имени Пучкова СКА 17 августа встретится с «Йокеритом», канадцы в матче за третье место сыграют со «СКА-Невой».