Олег Знарок: У канадцев система такая - бросать с каждой позиции. Можно бросить трижды и не попасть

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче группового этапа турнира имени Пучкова против Канады (3:0).



- Игра была быстрая, нас очень быстро накрывали. Потом мы к этому приспособились. Хорошо, что такая игра получилась, что мы смотрели на этом фоне наших игроков.

- В КХЛ так не играют, да?

- Канадцы – всегда канадцы. Так, наверное, не играют.

- Удовлетворение от этой победы есть?

- Вряд ли удовлетворение будет при любой победе. Всегда есть какие-то ошибки. Чисто эмоционально – да, а если разбирать глобально то, во что играли… Ошибки совершаются, их надо исправлять.

- До третьего периода СКА уступал по количеству бросков. Чем объясните?

- Ничем. Я думаю, у них так всегда. Система такая: бросать с каждой позиции. Наверное, у нас эффективных бросков было побольше. Можно бросить трижды – и не попасть. Можно бросить один и попасть.

- По уровню самоотдачи Канада – самый серьезный соперник?

- Да, конечно. Они неплохо сегодня играли, нам было тяжело. Но мы довольны победы.

- Что изменили, чтобы преодолевать среднюю зону?

- Мы не были готовы к такой быстрой игре. Как только мы подготовились, прошли первый период, все пошло, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче группового этапа предсезонного турнира в Петербурге победил сборную Канады со счетом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов.

В финале турнира имени Пучкова СКА 17 августа встретится с «Йокеритом», канадцы в матче за третье место сыграют со «СКА-Невой».