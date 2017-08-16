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Дэйв Кинг: В СКА много игроков, которые могут играть на Олимпиаде

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг поделился мнением о матче группового этапа турнира имени Пучкова против СКА (0:3).

- СКА - очень хорошая команда. Игроки хорошо натренированы, у армейцев четыре равных звена, защита очень хороша. Еще и молодой голкипер действовал отлично. Это чемпион КХЛ все-таки.

- Есть ощущение, что вы играли не столько против СКА, сколько против сборной России?
- Очень близко, да. В СКА много игроков, которые могут играть на Олимпиаде. У этой команды нет слабых мест. Они потрясающе играют в большинстве и классно действуют при меньшинстве. В СКА очень глубокий состав. Я очень впечатлен, - передает слова Кинга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче группового этапа предсезонного турнира в Петербурге победил сборную Канады со счетом 3:0.

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов.

В финале турнира имени Пучкова СКА 17 августа встретится с «Йокеритом», канадцы в матче за третье место сыграют со «СКА-Невой».

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