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Форвард московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ, сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Напомним, в июле игрок 29-летний подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого он выступал за минское «Динамо».

«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером», - сказал Воробьев.




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