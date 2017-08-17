Форвард московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ, сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.
Напомним, в июле игрок 29-летний подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого он выступал за минское «Динамо».
«С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером», - сказал Воробьев.
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