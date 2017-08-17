Вадим Епанчинцев: Шайба защитнику попала в то самое место. Поехали делать снимок…

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над московским «Динамо» - 3:2.

- Получилась хорошая боевая игра, - заявил Вадим Епанчинцев. – Я доволен своей командой за исключением первого периода. После перерыва перестроились, стало больше борьбы, начали выигрывать позиционные атаки. Реализовали удаление соперника, что особенно радует. В концовке начали играть на удержание счета и «Динамо» нас за это наказало. Но мы бились до конца и победный гол забили. Хороший был настрой.

- Защитник Всеволод Сорокин получил травму. Что с ним?

- Шайба попала в то самое место. Поехали делать снимок. Серьезная травма. А насколько… Только завтра будет понятно.

- Что скажете об игре Чистова и Мирнова. Вроде победный гол забили, но в остальное время фигуристов напоминали.

- Еще есть время, посмотрим. В чемпионате будут играть только сильнейшие.