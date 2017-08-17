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Сергей Калинин: За ЦСКА особо не следил. Знаю, что из НХЛ туда вернулось много ребят

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (5:1).

- Как ваше здоровье после травмы в Сочи?
- Все нормально, играл вот сегодня.

- А что было?
- Было и было. Не для прессы же. Это наше внутреннее.

- Это ваш первый полноценный матч за СКА. Отметили уже?
- Пока не отметил. Осталось не так много дней до старта чемпионата, не до отмечаний. Надо готовиться, серьезный матч впереди.

- ЦСКА хорошо усилился в этом сезоне.
- Я особо не следил. Знаю, что из НХЛ много ребят вернулось туда, еще звено из «Сибири».

- Какие функции вам Олег Знарок предполагает дать? Мы гадаем, в первом звене вы будете или в четвертом, будете ли бить людей...
- Я не знаю. Хоккеист должен играть в любой ситуации, делать то, что полезно для команды. Что скажут, то и буду стараться выполнять.

- Сегодня бить часто приходилось, финны жесткие.
- Да, они были активнее, чем обычно. Они выжидают и играют на контратаках, а сегодня прямо побежали. Не скажу, что неожиданно, но удивили. Нам приходилось иногда играть в силовую. Да и они пытались стычки организовать. Но ребята - молодцы, стояли друг за друга. Это поможет нам в регулярном чемпионате.

- Как себя Кетов чувствует после Анттилы?
- Все нормально, это обычная ситуация. Он молодец.

- В драке с древнегреческим у Кетова были шансы? Вы за него болели?
- Конечно, болел! Все нормально было: я не думаю, что они оба хотели драться. Тот успел скинуть перчатки, а Кетов - нет. Если бы Женя скинул, было бы все по-другому, - приводит слова Калинина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».


Вам тоже будет страшно играть против СКА. Вот три причины, кроме мощного состава

Напомним, СКА в финальном матче турнира имени Пучкова обыграл «Йокерит» со счетом 5:1. В составе армейцев шайбы забросили Александр Барабанов, Максим Чудинов, Антон Белов, Егор Яковлев и Максим Карпов. У финнов отличился Пекка Йормакка.

Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа в Петербурге против ЦСКА. «Йокерит» через день в Минске сыграет с «Динамо». 

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