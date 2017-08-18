ЦСКА обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Победителем Кубка мэра
Москвы стал московский ЦСКА. В последнем матче турнира москвичи обыграли еще
один столичный клуб – «Динамо».
Армейцы обыграли
динамовцев со счетом 4:3 (в овертайме). В составе победителей отличились Джефф
Плэтт, Александр Попов и Константин Окулов, который сделал дубль и забросил
решающую шайбу в овертайме. У «Динамо» забивали Дмитрий Марковин, Дмитрий
Сидляров и Никита Комаров.
ЦСКА набрал восемь очков
и занял первое место. «Динамо» с четырьмя очками стало третьим. Второе место
занял «Спартак» (шесть очков). У «Витязя» ноль очков и последнее место.
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