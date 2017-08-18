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ЦСКА обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка мэра Москвы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победителем Кубка мэра Москвы стал московский ЦСКА. В последнем матче турнира москвичи обыграли еще один столичный клуб – «Динамо».

Армейцы обыграли динамовцев со счетом 4:3 (в овертайме). В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Александр Попов и Константин Окулов, который сделал дубль и забросил решающую шайбу в овертайме. У «Динамо» забивали Дмитрий Марковин, Дмитрий Сидляров и Никита Комаров.

ЦСКА набрал восемь очков и занял первое место. «Динамо» с четырьмя очками стало третьим. Второе место занял «Спартак» (шесть очков). У «Витязя» ноль очков и последнее место.

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