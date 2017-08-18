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Два хоккеиста сборной Украины признались, что сдали матч с Южной Кореей на чемпионате мира

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Игроки сборной Украины Эдуард Захарченко и Владимир Варивода признались в том, что сдали матч чемпионате мира в Киеве в дивизионе IA против команды Южной Кореи. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Обозреватель», оба хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата в случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

Поединок со сборной Южной Кореи, проходивший 28 апреля, был последним для украинской сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Отметим, что сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. По данным издания, одним из организаторов схемы по сдаче игры является бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко.

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