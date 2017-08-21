Патрик Херсли: С трудом представляю, что это за Кубок открытия
Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).
- Хорошая игра для нас, ЦСКА – сильный соперник. С самого начала чувствовали сопротивление, много двигались, но нам удалось в первом периоде забросить две шайбы. Во время матча охраняли это преимущество.
- Для вас важно, что вы вошли в историю, открыли счет шайбам в этом сезоне?
- Нет. Может быть, если бы я сделал это еще через 10 лет, это доставило бы мне особенные эмоции. А так – мы играем как команда.
- Решение брать кубок после матча общекомандное или же его приняли лидеры?
- Не могу сказать, мы не говорили об этом в команде. Честно говоря, я вообще с трудом представляю, что это за кубок.
- Повлиял ли силовой прием Ковальчука в начале матча на настрой?
- Здорово, когда один из лидеров команды показывает партнерам настрой на игру, заряжает на борьбу и дает понять, что и в этом сезоне снова хочет побеждать и выиграть кубок, - приводит слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция