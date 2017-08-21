Патрик Херсли: С трудом представляю, что это за Кубок открытия

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).

- Хорошая игра для нас, ЦСКА – сильный соперник. С самого начала чувствовали сопротивление, много двигались, но нам удалось в первом периоде забросить две шайбы. Во время матча охраняли это преимущество.

- Для вас важно, что вы вошли в историю, открыли счет шайбам в этом сезоне?

- Нет. Может быть, если бы я сделал это еще через 10 лет, это доставило бы мне особенные эмоции. А так – мы играем как команда.

- Решение брать кубок после матча общекомандное или же его приняли лидеры?

- Не могу сказать, мы не говорили об этом в команде. Честно говоря, я вообще с трудом представляю, что это за кубок.

- Повлиял ли силовой прием Ковальчука в начале матча на настрой?

- Здорово, когда один из лидеров команды показывает партнерам настрой на игру, заряжает на борьбу и дает понять, что и в этом сезоне снова хочет побеждать и выиграть кубок, - приводит слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».