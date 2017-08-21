Владислав Гавриков: Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо
Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).
- Первый официальный матч в составе СКА. Какие ощущения?
- Положительные! В первую очередь от победы - хорошо, что выиграли такой важный матч на своем льду. Это всегда приятно. Ну и ребята хорошо приняли.
- Уже влились в новый коллектив?
- Понятно, что изменения есть, но ничего страшного. Привыкаю.
- Довольны взаимодействием с партнерами?
- Есть мелкие неточности, нужно поправлять детали, чтобы все было лучше и четче. Это первая игра. Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо.
- Как вам атмосфера в Ледовом?
- Чудесная атмосфера! Много зрителей, спасибо им большое за поддержку. На льду чувствуется колоссальный импульс. Все супер! - приводит слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция