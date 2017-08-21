Владислав Гавриков: Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (4:2).

- Первый официальный матч в составе СКА. Какие ощущения?

- Положительные! В первую очередь от победы - хорошо, что выиграли такой важный матч на своем льду. Это всегда приятно. Ну и ребята хорошо приняли.

- Уже влились в новый коллектив?

- Понятно, что изменения есть, но ничего страшного. Привыкаю.

- Довольны взаимодействием с партнерами?

- Есть мелкие неточности, нужно поправлять детали, чтобы все было лучше и четче. Это первая игра. Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо.

- Как вам атмосфера в Ледовом?

- Чудесная атмосфера! Много зрителей, спасибо им большое за поддержку. На льду чувствуется колоссальный импульс. Все супер! - приводит слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Их как будто спустили с цепи! СКА снова выдрал Кубок у ЦСКА. И вдохновил «Зенит»

Напомним, СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:2. На шайбы Патрика Херсли, Николая Прохоркина, Ильи Ковальчука и Сергея Широкова, реализовавшего меньшинство, москвичи ответили точными бросками Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

Следующий матч СКА проведет 23 августа против «Слована». ЦСКА в этот же день в Ярославле встретится с «Локомотивом».