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Валерий Карпин: Было два предложения стать тренером, но не срослось

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить махачкалинский «Анжи».

- Было два предложения стать тренером, но не срослось. Заявления президента «Анжи» были о том, что Карпин - кандидат номер один.

Ну и что дальше? Я отдыхаю и готов рассматривать предложения...

Вернуться в журналистику? Никогда не говори «никогда». Пока в этом отношении пауза, а дальше будет видно, - рассказал Карпин в эфире программы «Футбол России».

Напомним, ранее Валерий Карпин тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». А главным тренером «Анжи» после отставки Александра Григоряна был назначен Вадим Скрипченко.

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