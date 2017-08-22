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«Зенит» может усилиться еще одним аргентинцем

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

«Зенит» интересуется полузащитником «Индепендьенте» Эсекьелем Барко. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».

Согласно источнику, игрок является одним из приоритетных вариантов для питерского клуба, но в переговоры по нему представитель РФПЛ еще не вступал.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендует «Милан». По информации СМИ, боссы аргентинского клуба готовы отпустить 18-летнего футболиста за 20 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины на счету Барко 24 матча и три гола.

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