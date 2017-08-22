Василий Уткин: Глушаков и Комбаров вряд ли смогут развиваться
Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о слабой
игре «Спартака» в нынешнем сезоне.
- Признаться, я не мог разложить
игру «Спартака» в прошлом сезоне. Надо признать: настрой, эмоции - важно в
футболе. Вот так же и здесь. Вопрос - что случилось со «Спартаком» в минувшем
розыгрыше. Глушаков прыгнул выше головы, то же самое относится и к Комбарову.
Они вряд ли смогут развиваться, а лишь поддерживать свое состояние. Непонятно,
зачем Реброва надо менять на Селихова. Значит, Каррера мечется. То, что
«Спартак» стал чемпионом - это необъяснимо, но это не неожиданность. 10-е место
не уровень «Спартака», но это не конец чемпионата, - передает слова Уткина
«Спорт FM».