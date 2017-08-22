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Василий Уткин: Глушаков и Комбаров вряд ли смогут развиваться

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о слабой игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

- Признаться, я не мог разложить игру «Спартака» в прошлом сезоне. Надо признать: настрой, эмоции - важно в футболе. Вот так же и здесь. Вопрос - что случилось со «Спартаком» в минувшем розыгрыше. Глушаков прыгнул выше головы, то же самое относится и к Комбарову. Они вряд ли смогут развиваться, а лишь поддерживать свое состояние. Непонятно, зачем Реброва надо менять на Селихова. Значит, Каррера мечется. То, что «Спартак» стал чемпионом - это необъяснимо, но это не неожиданность. 10-е место не уровень «Спартака», но это не конец чемпионата, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, что после семи туров «Спартак» набрал восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

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