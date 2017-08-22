Евгений Коротков: Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:1).
- Правда, был тяжёлый матч, мы плохо начали первый период. Возможно, мы где-то нервничали, потому что первая игра, начало сезона. Во втором периоде добавили, в принципе, получилось, а в третьем реализовали свои моменты.
Команде не хватало эмоций? Наоборот, эмоции были. Может быть, перенервничали - все-таки первый матч, такая ответственность. Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку.
Моя шайба? Мы нарабатываем это на тренировках. Я остался на месте защитника, мне дали пас, а я бросил и забил. Что тут комментировать, мне просто повезло, - передает слова Короткова пресс-служба клуба уфимской команды.
Матч
Салават Юлаев - Адмирал - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Горшков (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 (0:1). Коротков (Майоров), 28:56 (1:1). Солодухин 45:47 (2:1). Ларсен (Арзамасцев), 55:16 (3:1).
Место и дата
22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция