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Евгений Коротков: Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

- Правда, был тяжёлый матч, мы плохо начали первый период. Возможно, мы где-то нервничали, потому что первая игра, начало сезона. Во втором периоде добавили, в принципе, получилось, а в третьем реализовали свои моменты.

Команде не хватало эмоций? Наоборот, эмоции были. Может быть, перенервничали - все-таки первый матч, такая ответственность. Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку.

Моя шайба? Мы нарабатываем это на тренировках. Я остался на месте защитника, мне дали пас, а я бросил и забил. Что тут комментировать, мне просто повезло, - передает слова Короткова пресс-служба клуба уфимской команды.

Матч

Салават Юлаев - Адмирал - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Горшков (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 (0:1). Коротков (Майоров), 28:56 (1:1). Солодухин 45:47 (2:1). Ларсен (Арзамасцев), 55:16 (3:1).

Место и дата

22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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