Евгений Коротков: Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков подвел итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

- Правда, был тяжёлый матч, мы плохо начали первый период. Возможно, мы где-то нервничали, потому что первая игра, начало сезона. Во втором периоде добавили, в принципе, получилось, а в третьем реализовали свои моменты.

Команде не хватало эмоций? Наоборот, эмоции были. Может быть, перенервничали - все-таки первый матч, такая ответственность. Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку.

Моя шайба? Мы нарабатываем это на тренировках. Я остался на месте защитника, мне дали пас, а я бросил и забил. Что тут комментировать, мне просто повезло, - передает слова Короткова пресс-служба клуба уфимской команды.