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«Нефтехимик» обыграл «Амур»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей отличились Олег Пиганович и Павел Порядин. Обе команды провели первый матч в сезоне.

24 августа «Нефтехимик» примет «Адмирал», а «Амур» на выезде сыграет против ХК «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат 

Матч

Нефтехимик - Амур - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Порядин (Авцин, Огурцов), 22:25 (1:0). Пиганович (Секстон, Сергеев), 41:56 (2:0).

Место и дата

22 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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