«Нефтехимик» обыграл «Амур»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей отличились Олег Пиганович и Павел Порядин. Обе команды провели первый матч в сезоне.

24 августа «Нефтехимик» примет «Адмирал», а «Амур» на выезде сыграет против ХК «Сочи».

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