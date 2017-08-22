«Нефтехимик» обыграл «Амур»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Амуром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Олег Пиганович
и Павел Порядин. Обе команды провели первый матч в сезоне.
24 августа «Нефтехимик» примет «Адмирал», а «Амур»
на выезде сыграет против ХК «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Амур - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Порядин (Авцин, Огурцов), 22:25 (1:0). Пиганович (Секстон, Сергеев), 41:56 (2:0).
Место и дата
22 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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