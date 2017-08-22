«Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Куньлуня».

В составе победителей отличились Брэндон Ип, Маттиас Мюнтюнен, который сделал дубль, и Кайл Чипчура. У сочинцев голы в активе Райана Гарбатта и Кейси Уэллмэна.

Обе команды провели первый матч в сезоне. 24 августа «Куньлунь» на выезде сыграет против «Ак Барса», а ХК «Сочи» примет «Амур».

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