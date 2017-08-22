«Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Куньлуня».
В составе
победителей отличились Брэндон Ип, Маттиас Мюнтюнен, который сделал дубль, и
Кайл Чипчура. У сочинцев голы в активе Райана Гарбатта и Кейси Уэллмэна.
Обе команды
провели первый матч в сезоне. 24 августа «Куньлунь» на выезде сыграет против «Ак
Барса», а ХК «Сочи» примет «Амур».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы:
Йип (Кинрэйд, Кейн), 5:06 (0:1 - бол.). Гарбатт 29:46 (1:1 - мен.). Мюттюнен 33:37 (1:2 - мен.). Чипчура 36:29 (1:3). Мюттюнен (Макаров, Сквайрз), 44:17 (1:4). Уэллман (Лапенков, Хохлов), 55:38 (2:4).
Место и дата
22 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция