Эркка Вестерлунд: Эта лига – марафон, а не спринт

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:1).

– Я удовлетворен результатом, но содержанием самой игры не очень. Наше четвёртое звено, звено Короткова, играло так, как мы хотим, чтобы играли все звенья. Три первые звена должны играть лучше.

– В России есть выражение: «Русский долго запрягает, но быстро едет». У вас такая же стратегия? Вы слышали эту фразу раньше?

– Наша лига – это марафон, а не спринт. Все еще впереди. Мы делали много изменений, нам нужно больше времени, чтобы играть лучше, - передает слова Вестерлунда официальный сайт уфимской команды.