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Эркка Вестерлунд: Эта лига – марафон, а не спринт

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:1).

– Я удовлетворен результатом, но содержанием самой игры не очень. Наше четвёртое звено, звено Короткова, играло так, как мы хотим, чтобы играли все звенья. Три первые звена должны играть лучше.

– В России есть выражение: «Русский долго запрягает, но быстро едет». У вас такая же стратегия? Вы слышали эту фразу раньше?
– Наша лига – это марафон, а не спринт. Все еще впереди. Мы делали много изменений, нам нужно больше времени, чтобы играть лучше, - передает слова Вестерлунда официальный сайт уфимской команды.

Матч

Салават Юлаев - Адмирал - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Горшков (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 (0:1). Коротков (Майоров), 28:56 (1:1). Солодухин 45:47 (2:1). Ларсен (Арзамасцев), 55:16 (3:1 - бол.).

Место и дата

22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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