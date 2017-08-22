Эркка Вестерлунд: Эта лига – марафон, а не спринт
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тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу своей команды
над «Адмиралом» (3:1).
– Я удовлетворен результатом, но содержанием самой игры не очень. Наше четвёртое звено, звено Короткова, играло так, как мы хотим, чтобы играли все звенья. Три первые звена должны играть лучше.
– В
России есть выражение: «Русский долго запрягает, но быстро едет». У вас такая
же стратегия? Вы слышали эту фразу раньше?
– Наша лига – это марафон, а не спринт. Все еще впереди. Мы делали много изменений, нам нужно больше времени, чтобы играть лучше, - передает слова Вестерлунда официальный сайт уфимской команды.
Матч
Салават Юлаев - Адмирал - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Горшков (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 (0:1). Коротков (Майоров), 28:56 (1:1). Солодухин 45:47 (2:1). Ларсен (Арзамасцев), 55:16 (3:1 - бол.).
Место и дата
22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция