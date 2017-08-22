Игорь Захаркин: В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроков

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Для нас было важно выиграть. Потому что мы боремся не только с соперниками, но и за наших зрителей.

В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроков. Скамейка, можно сказать, «вибрировала». Тем более, что соперник забил нам очень простой и быстрый гол. Поэтому действия ребят были скованными, хоть желания более чем хватало. И оно, в конечном итоге, превратилось в игровое преимущество, а затем нам удалось и забить. Мы пытались выиграть в основное время встречи, но та игровая модель, которую мы предложили хоккеистам, пока еще не до конца отработана.

Самое главное, что было сегодня – и это заслуга ребят – что этот пораженческий тренд, преследовавший нас последние матчи, преодолен. Надеюсь, что этот груз ответственности с ребят упадет, и они станут играть лучше, - передает слова Захаркина официальный сайт череповецкой команды.