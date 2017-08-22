Игорь Захаркин: В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроков
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тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над
«Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Для нас было важно выиграть. Потому что мы боремся не только с соперниками, но и за наших зрителей.
В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроков. Скамейка, можно сказать, «вибрировала». Тем более, что соперник забил нам очень простой и быстрый гол. Поэтому действия ребят были скованными, хоть желания более чем хватало. И оно, в конечном итоге, превратилось в игровое преимущество, а затем нам удалось и забить. Мы пытались выиграть в основное время встречи, но та игровая модель, которую мы предложили хоккеистам, пока еще не до конца отработана.
Самое главное, что было сегодня – и это заслуга ребят – что этот пораженческий тренд, преследовавший нас последние матчи, преодолен. Надеюсь, что этот груз ответственности с ребят упадет, и они станут играть лучше, - передает слова Захаркина официальный сайт череповецкой команды.
Матч
Югра - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кагарлицкий (Стасенко, Бумагин), 0:17 (0:1). Королёв (Курьянов, Валентенко), 25:29 (1:1 - бол.). Королёв (Савинайнен), 60:12 (2:1 - бол.).
Место и дата
22 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция