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Алексей Кудашов: Уступили ЦСКА в движении

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре против ЦСКА.

- Хочу поблагодарить болельщиков за сегодняшнюю поддержку, поздравить всех с началом сезона. В игре были и хорошие моменты, и плохие. В действиях игроков присутствовала нервозность, все-таки это была первая игра. ЦСКА имел небольшое преимущество, потому что они сыграли уже одну игру, а у нас был недельный перерыв, поэтому в движении мы где-то уступили.

- Вы планировали дать пробить буллит Денису Алексееву, который отличился в основное время матча?
- Вообще, он сказал, что не бьет послематчевые буллиты. Естественно, мы смотрим на тренировках, у кого что получается, оцениваем психологическую устойчивость игроков, смотрим, как играет соперник, учитывается абсолютно все. Иногда на буллитах приходится гадать.

- Сильно расстроились из-за того, что не смогли забить с игры?
- Да. У нас были хорошие моменты, хотя в таких плотных играх их много не бывает. Поэтому их надо доводить до ума, но в этой игре у нас были проблемы с исполнением.

- Первая пятерка сегодня была не в своей тарелке. Это вызвано травмами, которые ребята получили в сборных?
- Может быть. Но зачем сейчас это обсуждать? Будем смотреть дальше, как они будут выглядеть.

- В следующей игре будет ротация состава?
- Посмотрим, все возможно.

- «Локомотив» последние годы начинал сезон на выезде. Насколько принципиально было выиграть дома?
- Первая домашняя игра все равно случается. Мы не обсуждаем график. Разумеется, мы хотели победить дома и соперник был очень хороший, готовились по особенному, но не хватило немножко.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Нестеров, Шалунов), 19:51 (0:1). Алексеев 30:52 (1:1).

Победный буллит:

Скотт - 1:2.

Место и дата

23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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