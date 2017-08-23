Алексей Кудашов: Уступили ЦСКА в движении

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции рассказал об игре против ЦСКА.

- Хочу поблагодарить болельщиков за сегодняшнюю поддержку, поздравить всех с началом сезона. В игре были и хорошие моменты, и плохие. В действиях игроков присутствовала нервозность, все-таки это была первая игра. ЦСКА имел небольшое преимущество, потому что они сыграли уже одну игру, а у нас был недельный перерыв, поэтому в движении мы где-то уступили.

- Вы планировали дать пробить буллит Денису Алексееву, который отличился в основное время матча?

- Вообще, он сказал, что не бьет послематчевые буллиты. Естественно, мы смотрим на тренировках, у кого что получается, оцениваем психологическую устойчивость игроков, смотрим, как играет соперник, учитывается абсолютно все. Иногда на буллитах приходится гадать.

- Сильно расстроились из-за того, что не смогли забить с игры?

- Да. У нас были хорошие моменты, хотя в таких плотных играх их много не бывает. Поэтому их надо доводить до ума, но в этой игре у нас были проблемы с исполнением.

- Первая пятерка сегодня была не в своей тарелке. Это вызвано травмами, которые ребята получили в сборных?

- Может быть. Но зачем сейчас это обсуждать? Будем смотреть дальше, как они будут выглядеть.

- В следующей игре будет ротация состава?

- Посмотрим, все возможно.

- «Локомотив» последние годы начинал сезон на выезде. Насколько принципиально было выиграть дома?

- Первая домашняя игра все равно случается. Мы не обсуждаем график. Разумеется, мы хотели победить дома и соперник был очень хороший, готовились по особенному, но не хватило немножко.