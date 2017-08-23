Игорь Никитин: Довольны тем, как проявили себя ребята
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции рассказал о победе над «Локомотивом».
- Хорошая игра. Мы довольны победой. Чемпионат начался и для нас, и для Ярославля непросто. Может быть, мы сегодня имели некоторое преимущество, потому что играли уже вторую игру. Это поспособствовало результату.
- Сегодняшняя ротация обусловлена поражением в Санкт-Петербурге или кого-то из игроков конкретно под «Локомотив» готовили?
- Нет, на данный момент у нас нет специальной ротации. Она будет зависеть от прошедших матчей, все ребята получат игровую практику. Дальше игры покажут. Сегодняшний плановые замены сработали, ребята вышли и сыграли хорошо.
Матч
Локомотив - ЦСКА - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Нестеров, Шалунов), 19:51 (0:1). Алексеев 30:52 (1:1).
Победный буллит:
Скотт - 1:2.
Место и дата
23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция