Владимир Воробьев: Концовку второго периода провалили, но вытащили матч
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» - 4:3 бул.
- Поздравляю всех с началом сезона, которого мы все так долго ждали, - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции. - Думаю, болельщики остались довольны. Мы неплохо начали, было много борьбы. Вот только концовку второго периода провалили. Но все же вытащили матч.
Матч
Динамо - Витязь - 4:3 Б. (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Семёнов (Сёмин, Головков), 3:13 (0:1). Комаров (Хиетанен, Вишневский), 6:46 (1:1). Алексеев (Игнатушкин, Волков), 19:20 (2:1). Копейкин (Горак, Манкинен), 37:23 (2:2). Панков (Яценко, Яценко), 38:28 (2:3). Тарасов (Хиетанен, Карсумс), 43:11 (3:3).
Победный буллит:
Хиетанен - 4:3.
Место и дата
23 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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