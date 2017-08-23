Владимир Воробьев: Концовку второго периода провалили, но вытащили матч

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» - 4:3 бул.

- Поздравляю всех с началом сезона, которого мы все так долго ждали, - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции. - Думаю, болельщики остались довольны. Мы неплохо начали, было много борьбы. Вот только концовку второго периода провалили. Но все же вытащили матч.