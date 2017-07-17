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Плавание. Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км

Синхронное плавание. Чемпионат мира. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа

Прыжки в воду. Чемпионат мира. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1м