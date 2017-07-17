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16:00
Чилич
3:6, 1:6, 4:6
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21:30
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Амкар
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15:00
Гран-при Великобритании. Гонка
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17:30
Рубин
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Краснодар
Водное поло
22:30
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 1
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Зенит
21:30
Ахмат
1 : 0
Амкар
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 1
11:30
Рубин (мол)
2 : 1
Краснодар (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 2
18:00
Зенит-2
0 : 1
Динамо СПб
Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа A Тур 1
19:00
Голландия
1 : 0
Норвегия
21:45
Дания
1 : 0
Бельгия
Теннис.
Wimbledon 2017 / Мужчины Финал
16:00
Чилич
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Сезон 2017 / Гран-при Великобритании
15:00
Гран-при Великобритании. Гонка
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10:30
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18:30
Голландия
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Франция
21:10
Япония
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11:50
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14:30
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Австралия
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Казахстан
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Плавание.
Чемпионат мира. Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км
11:00
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Синхронное плавание.
Чемпионат мира. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа
12:00
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Прыжки в воду.
Чемпионат мира. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1м
16:30
Финал
Прыжки в воду.
Чемпионат мира. Прыжки в воду. Женщины. Пары. Вышка
19:30
Финал
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16:00
Динамо (мол)
5 : 2
Спартак (мол)
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21:45
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0 : 0
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19:00
Италия
1 : 2
Россия
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22:30
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- : -
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 1
12:00
Локомотив (мол)
1 : 1
Арсенал (мол)
16:00
Динамо (мол)
5 : 2
Спартак (мол)
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Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа B Тур 1
19:00
Италия
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Россия
21:45
Германия
0 : 0
Швеция
Водное поло.
ЧМ среди мужчин 2017
10:30
Бразилия
6 : 2
Казахстан
13:10
Франция
9 : 18
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18:30
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21 : 5
ЮАР
21:10
Австралия
2 : 5
Венгрия
11:50
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8 : 8
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14:30
Испания
7 : 8
Греция
19:50
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22:30
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- : -
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Синхронное плавание.
Чемпионат мира. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Техническая программа
12:00
Финал
Прыжки в воду.
Чемпионат мира. Прыжки в воду. Женщины. Пары. Трамплин 3м
17:00
Финал
Прыжки в воду.
Чемпионат мира. Прыжки в воду. Мужчины. Пары. Вышка
19:30
Финал
Результаты дня
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17:00
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Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 1
19:30
Локомотив
- : -
Арсенал Тула
19:30
Динамо
- : -
Спартак
Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа C Тур 1
19:00
Австрия
- : -
Швейцария
21:45
Франция
- : -
Исландия
Футбол.
Лига чемпионов 2017/2018. Квалификация / Второй раунд Ответные матчи
17:00
Астана
- : -
Спартак Юрмала
19:00
Вардар
- : -
Мальме
20:00
Копенгаген
- : -
Жилина
20:00
Самтредия
- : -
Карабах
19:00
Алашкерт
- : -
БАТЭ
20:00
Викингур Г
- : -
Хафнарфьордур
20:00
ТНС
- : -
Риека
21:45
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- : -
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ЧМ среди женщин 2017
10:30
США
- : -
Испания
13:10
Япония
- : -
Голландия
18:30
Австралия
- : -
Россия
21:10
Франция
- : -
Венгрия
11:50
Новая Зеландия
- : -
ЮАР
14:30
Греция
- : -
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19:50
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- : -
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22:30
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- : -
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Чемпионки Уимблдона Веснина и Макарова вернулись на родину
Татьяна Дорогутина
17 июля 2017, 20:25
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