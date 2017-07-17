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Анна Чакветадзе в редакции «Советского спорта»11Анна Чакветадзе в редакции «Советского спорта»
Сергей Прядкин в редакции «Советского спорта»16Сергей Прядкин в редакции «Советского спорта»
Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу над «Рубином»20Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу над «Рубином»
Роджер Федерер в восьмой раз выиграл Уимблдон15Роджер Федерер в восьмой раз выиграл Уимблдон
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании15Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич выиграли золото чемпионата мира12Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич выиграли золото чемпионата мира
«СКА-Хабаровск» уступил «Зениту» в своем первом матче в РФПЛ12«СКА-Хабаровск» уступил «Зениту» в своем первом матче в РФПЛ
«Тосно» проиграло «Уфе» на «Петровском»21«Тосно» проиграло «Уфе» на «Петровском»
Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона в парном разряде12Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона в парном разряде
Мугуруса выиграла Уимблдон, победив в финале Винус Уильямс20Мугуруса выиграла Уимблдон, победив в финале Винус Уильямс
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России58«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
ZASPORT представляет новую экипировку сборной России32ZASPORT представляет новую экипировку сборной России
Презентация новой игровой формы «Зенита» сезона 2017/201813Презентация новой игровой формы «Зенита» сезона 2017/2018
Модный приговор.На какие наряды тратят свои средства лучшие баскетболисты мира10Модный приговор.На какие наряды тратят свои средства лучшие баскетболисты мира
Кузнецова обыграла Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона9Кузнецова обыграла Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии15Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии
«Спартак» получил золотые медали чемпионата России31«Спартак» получил золотые медали чемпионата России
Кубок мира отправился в тур по городам России23Кубок мира отправился в тур по городам России
Виктория Гамеева в редакции «Советского спорта»14Виктория Гамеева в редакции «Советского спорта»
Андрей Канчельскис в редакции «Советского спорта»14Андрей Канчельскис в редакции «Советского спорта»
«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией»9«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией»
Сборная Германии обыграла чилийцев и стала победителем Кубка конфедераций45Сборная Германии обыграла чилийцев и стала победителем Кубка конфедераций
Закрытие Кубка конфедераций17Закрытие Кубка конфедераций
Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций24Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
Первые кадры официальной фотосессии Диего Марадоны в «Хоккейном городе СКА»16Первые кадры официальной фотосессии Диего Марадоны в «Хоккейном городе СКА»
Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)8Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)
Диего Марадона хочет сыграть за сборную России! По хоккею!7Диего Марадона хочет сыграть за сборную России! По хоккею!